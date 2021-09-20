Попавших в аварию трех пожилых женщин спасли гвардейцы в Уральске

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Уральске военнослужащие воинской части 5517 РгК «Батыс» Нацгвардии стали очевидцами ДТП с участием двух гражданских автотранспортных средств марки «ВАЗ 2106» и «Газель», и оперативно оказали первую медицинскую помощь трем пострадавшим пассажирам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Автомобильная авария произошла 19 сентября около 14.15 часов. При несении патрульной службы старший помощник начальника штаба части капитан Данияр Наурзгалиев, командир роты боевого обеспечения капитан Медет Мухтаров и медик - санитарный инструктор ефрейтор Аблай Амангелди стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на пригородной трассе 2-я Дачная в районе поселка Подстепное.

Водитель - пожилой мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ 2106», врезался сзади в «Газель», стоявшую на пешеходном переходе. От удара пассажирку, сидящую в передней части салона, сильно зажало – она не могла выбраться самостоятельно.

Гвардейцы немедленно сообщили о происшествии сотрудникам экстренных служб и бросились на помощь пострадавшим в аварии. В салоне легкового автомобиля находились три человека. Капитаны Данияр Наурзгалиев и Медет Мухтаров первым делом вытащили со стороны переднего сиденья пожилую женщину. Далее они помогли выбраться из повреждённого автомобиля через пассажирскую дверь еще двум пожилым женщинам. Ефрейтор А.Амангелди совместно с капитанами Д.Наурзгалиевым и М.Мухтаровым оказали им необходимую первую медицинскую помощь – пострадавшие находились в шоковом состояние и истекали кровью из-за множественных резаных ран по всему телу, полученных от разбитых стекол.

Очевидица аварии, местная жительница Жайнагуль Муратқызы искренне поблагодарила военнослужащих Национальной гвардии за своевременную помощь.





-Нечасто простые граждане, не имеющие отношения к какому-либо событию, бросаются на помощь. К сожалению, в современном обществе большинство просто пройдет мимо, а некоторые еще и на телефон снимут, чтобы собрать «лайки» в интернете. Поэтому поступок гвардейцев— полное подтверждение того, что еще есть в нашем обществе люди, для которых это важно. По-другому они не могут и считают это своим долгом. Я рада, что именно в Нацгвардии такие неравнодушные к чужой беде люди — военные. Мы гордимся вами, - рассказала Жайнагуль Муратқызы.