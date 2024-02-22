РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:56, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Попавшие в рабство дети получали справки о болезнях в области Улытау

    Попавшие в рабство дети получали справки о болезнях в области Улытау
    Фото: freepik.com

    Дети, попавшие в рабство в области Улытау, получали справки о болезнях. Об этом сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Председатель Комитета отметила, что дети, о которых сообщалось 17 февраля, получали справки о болезнях.

    - Важно уточнить, что в течение 5 лет органы опеки вели контроль раз в полгода. Сигналы стали получать опека и попечительство с сентября 2023 года. Когда каждый ребенок по одной неделе пропускал школу с сентября. То есть, одну неделю пропускал один ребенок школу, затем неделю колледж пропускал второй ребенок, – сказал Н.Оспанова.

    По ее словам, поликлиника выдавала справки о заболеваниях детей. Семья была выявлена в январе текущего года. После этого Министерство просвещения дало поручение посетить все семьи с детьми-школьниками.

    Как отметила Н.Оспанова, в настоящее время заведено уголовное дело.

    Председатель комитета напомнила также, что те, кто стал свидетелем правонарушений в отношении детей, могут сообщить об этом по телефону 111.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Регионы Трудовое рабство Улытауская область Общество
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!