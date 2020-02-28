Попавшие в ДТП в Актюбинской области таджикистанцы продолжили свой путь

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 45 гражданам Таджикистана, автобус которых попал в ДТП на трассе «Карабутак-Костанай» в Актюбинской области, помогли продолжить свой путь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Как сообщалось, 26 февраля на скользком участке автодороги «Карабутак – Костанай» перевернулся автобус марки «Икарус» с 45 пассажирами из Таджикистана. Автобус ехал из Шымкента в Екатеринбург. В результате ДТП никто не пострадал. После эвакуации с автобуса силами патрульной полиции и ДЧС пассажиры эвакуированы в кемпинг.

«На следующий день с помощью тяжелой техники автобус был поднят, однако исправить поломку не удалось. Вечером из Шымкента прибыл другой автобус, на который пересели пассажиры. В сопровождении наряда полиции они доехали до границы с Костанайской областью и переданы для дальнейшего сопровождения коллегам из соседней области. Пассажиры - граждане Таджикистана, выразили благодарность полицейским и спасателям за оказанную помощь и пожелали успехов в нелегкой работе», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

