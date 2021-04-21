Попавшие в больницу Тараза с огнестрельными ранениями подростки прооперированы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Врачи рассказали о состоянии подростков, попавших в больницу Тараза с огнестрельными ранениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 апреля в управление полиции города Тараз поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу с огнестрельными дробовыми ранениями доставлены трое несовершеннолетних. Полиция уже задержала подозреваемого по этому делу.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» главный врач Жамбылской областной детской многопрофильной больницы Азат Сатжанов, на данный момент состояние здоровья подростков стабильное.

«Состояние средней степени тяжести. Все трое подростков готовятся к выписке. Они поступили в субботу с огнестрельными дробовыми ранениями конечностей, нижней челюсти, туловища. Эти травмы не опасны для жизни. На днях планируем выписать. Уже пятые сутки госпитализации. Мы обычно 5 - 7 - 9 суток держим с такими травмами. Операции по удалению дроби проведены успешно, все дроби удалили, и в плане – выписка. В причинах ранений разбираются полицейские», - рассказал главврач Азат Сатжанов.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области,

согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

Стрельба произошла на территории близлежащего к Таразу дачного массива Чолдала, не так давно вошедшего в черту города. Причиной стала ссора. В троих подростков 16 – 17 лет стрелял 19-летний парень.