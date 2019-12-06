+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 1 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Попавшей в беду юношеской сборной Азербайджана помогли в Атырауской области

6 Декабря 2019 19:51
Поделиться:
Попавшей в беду юношеской сборной Азербайджана помогли в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской обалсти полицейские помогли попавшей в беду юношеской сборной Азербайджана по дзюдо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Консул РУ поблагодарил полицейских Актобе за помощь узбекистанцам на дорогах
Причины домашнего насилия озвучили в Акмолинской области Какие меры по обеспечению безопасности детей в школах предлагают жамбылские полицейские Акмолинские полицейские помогли доставить в больницу отравившуюся женщину

«Сегодня полицейские Атырау при патрулировании трассы «Атырау-Астрахань» в районе села Исатай, заметили сломанный автобус. 16 детей и 3 взрослых, находившихся в салоне «Mercedes sprinter», могли замерзнуть. Патрульный экипаж оперативно доставил детей в районный отдел полиции. Попавших в беду путников накормили горячей едой. Немного позднее департамент полиции при содействии районного акимата организовал детям автобус до областного центра», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Оказалось, что 15-летние подростки - спортсмены сборной команды Азербайджана по дзюдо, которые ехали в Атырау на международное соревнование. Юные дзюдоисты из Баку будут в Атырау до 10 декабря.

«К этому времени сломанный азербайджанский микроавтобус подготовим к отбытию и обязательно сопроводим», - заверили в департаменте полиции Атырау.

Водитель микроавтобуса Мурад Сафиев записал видеообращение, где он благодарит полицейских Атырау за своевременно оказанную помощь и попросил поощрить стражей порядка.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Спорт, Транспорт, Азербайджан, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив