Попавшему на фронт в 17 лет участнику штурма Берлина подарили персональный концерт в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Участник Великой Отечественной войны Кудайберген Капсалямов вспомнил сослуживцев, став зрителем персонального концерта, который для него устроили полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дань глубокого уважения, слова благодарности, цветы и персональные концерты – так чествуют своих дорогих ветеранов павлодарские полицейские. Ветеран войны Кудайберген Капсалямов живёт с сыном и внуками в городе Аксу. Фронтовик встретил своих коллег, надев свой праздничный китель с орденами», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области после того, как сотрудники правоохранительных органов навестили его, поздравив с праздником, и спев для аксакала его любимые песни военных лет, устроив персональный концерт.

По словам стражей порядка, в 17 лет Кудайберген Капсалямов узнал, что такое война. Он участвовал в сражения на передовой, за освобождение и взятие многих городов, в том числе Варшавы, Лодзи, Кутно, Познань, Кюстрина, Франкфурта, Фюрстенвальда, в штурмовых уличных боях при взятии Берлина.

«Мне очень приятно, что сегодня исполнили мои любимые песни. Мне сразу вспомнились мои сослуживцы, многих уже нет среди нас, девятого мая буду вспоминать каждого из них. Ведь музыка помогала нам не падать духом, давала надежду на победу, согревала души в холодных землянках, укрепляла веру людей в то, что скоро настанет мирное время», - поделился Кудайберген-ага.

По словам полицейских, фронтовик награждён орденами Славы третьей степени и Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими. С образом ветерана его внуки прочно связывают понятия чести, патриотизма, верности долгу, Отечеству и благодарят за его подвиг, за активную жизненную позицию.

«Нам очень приятно, что нашего отца сотрудники департамента полиции никогда не забывают, всегда поздравляют. Вот и сегодня устроили прямо во дворе живой концерт, это так волнительно и трогательно», - сказали дети Кудайбергена-ага.

Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.