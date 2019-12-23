+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -10 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Попавшая под колеса автомобиля косуля  погибла в Усть-Каменогорске

23 Декабря 2019 20:43
Поделиться:
Попавшая под колеса автомобиля косуля  погибла в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ветеринарам Усть-Каменогорска не удалось спасти дикую косулю, которая попала под колеса автомобиля на одной из улиц областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Рысь разгуливала по Семею
60 автомашин на трассе «Самара-Шымкент» ждут улучшения погоды, чтобы продолжить путь Дерево обрушилось на крышу психдиспансера в Алматы: пациентов переселили Смерть девочки от парацетамола в Алматинской области прокомментировали врачи

В ветеринарной клинике Zoovita сообщили, что смерть животного наступила в результате острой полиорганной недостаточности, геморрагического шока и обширных политравм.

«В пятницу у косули начался отёк задних конечностей. Мы предприняли все необходимые действия, и ситуацию удалось стабилизировать. На следующий день ситуация повторилась и усугубилась однократной рвотой.​ Несмотря на все усилия врачей, животному становилось хуже, и ночью косуля умерла», - пояснили в ветеринарной клинике.

Напомним, что дикая косуля забрела в Усть-Каменогорск в середине декабря. Испуганное животное несколько дней металось по городу, пока ее не сбил автомобиль. Раненое животное было доставлено в ветлечебницу, где ей сделали операцию. Местный общественник даже объявил акцию по спасению дикой косули. На лечение животного неравнодушные горожане собрали 250 тысяч тенге.

Отметим, что в эти выходные на улицах Усть-Каменогорска была замечена еще одна дикая косуля.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив