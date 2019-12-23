Попавшая под колеса автомобиля косуля погибла в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ветеринарам Усть-Каменогорска не удалось спасти дикую косулю, которая попала под колеса автомобиля на одной из улиц областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ветеринарной клинике Zoovita сообщили, что смерть животного наступила в результате острой полиорганной недостаточности, геморрагического шока и обширных политравм.

«В пятницу у косули начался отёк задних конечностей. Мы предприняли все необходимые действия, и ситуацию удалось стабилизировать. На следующий день ситуация повторилась и усугубилась однократной рвотой.​ Несмотря на все усилия врачей, животному становилось хуже, и ночью косуля умерла», - пояснили в ветеринарной клинике.

Напомним, что дикая косуля забрела в Усть-Каменогорск в середине декабря. Испуганное животное несколько дней металось по городу, пока ее не сбил автомобиль. Раненое животное было доставлено в ветлечебницу, где ей сделали операцию. Местный общественник даже объявил акцию по спасению дикой косули. На лечение животного неравнодушные горожане собрали 250 тысяч тенге.

Отметим, что в эти выходные на улицах Усть-Каменогорска была замечена еще одна дикая косуля.