Попали под машину два пешехода на переходах в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В результате аварий сбитые «Ладой» и «Опелем» пешеходы госпитализированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На пересечении улиц Абая-Горького в Павлодаре 43-летний водитель автомашины «Лада 217230» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В итоге пассажир с травмами доставлен в больницу. Машина водворена на штрафстоянку, подчеркнули в полиции.
«Проводится проверка», - добавили в полиции.
На пересечении улицы Толстого и проспекта Назарбаева в городе Павлодаре 23-летний водитель машины «Опель» сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Назначена судмедэкспертиза, проводится проверка», - дополнили в правоохранительных органах.
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