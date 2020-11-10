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Попали под машину два пешехода на переходах в Павлодаре

10 Ноября 2020 13:10
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Попали под машину два пешехода на переходах в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В результате аварий сбитые «Ладой» и «Опелем» пешеходы госпитализированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На пересечении улиц Абая-Горького в Павлодаре 43-летний водитель автомашины «Лада 217230» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В итоге пассажир с травмами доставлен в больницу. Машина водворена на штрафстоянку, подчеркнули в полиции.

«Проводится проверка», - добавили в полиции.

На пересечении улицы Толстого и проспекта Назарбаева в городе Павлодаре 23-летний водитель машины «Опель» сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Назначена судмедэкспертиза, проводится проверка», - дополнили в правоохранительных органах.


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#Павлодарская область   #ДТП  
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Автор:

Антон Гагарин

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