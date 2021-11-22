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    13:17, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Попал в реанимацию после попытки зарезать лошадь житель Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Житель города Аксу попытался привязать лошадь, но она откинула его, и мужчина ударился головой о бетонную плитку, попал в больницу с многочисленными травмами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В селе Курколь города Аксу, во дворе дома по улице Набережная, 50-летний сельчанин во время забоя лошади получил множественные повреждения головы. Мужчина госпитализирован», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    По информации стражей порядка, по факту проводится проверка. Мужчина резал на зиму согым: лошадь начала брыкаться, и это привело к несчастному случаю.

    «Пациент, 1971 года рождения, поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы города Аксу с диагнозом сочетанная травма, острая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга второй степени, закрытые переломы свода и черепа слева, а также другими травмами и гематомами», - отметили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    В облздраве добавили, что ещё при попытке привязать лошадь мужчина был откинут, из-за чего ударился о бетонную плитку. Его состояние оценивается как тяжёлое. Проводится трепанация черепа слева. Лечение пострадавший получает по назначению.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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