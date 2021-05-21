Поощрят ли спасателей, тушивших лесной пожар в Риддере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин ответил, предусмотрено ли ведомством поощрение спасателей, которые около двух суток тушили лесной пожар в Риддере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера моим приказом получили поощрение волонтеры, которые приняли активное участие в тушении пожара. 14 человек помогали нашим сотрудникам в тушении. Завтра мы проведем оперативное совещание касательно вопроса пожара в городе Риддере. В случае, если руководство департамента посчитает нужным представить личный состав, они будут поощрены», - ответил министр Юрий Ильин на пресс-конференции по итогам отчетной встречи с населением.

Напомним, огонь разбушевался 10 мая в 13 часов 55 минут в Восточном Казахстане, на административной территории города Риддера, в поселке Лесхоз, с возгорания травы, которая перекинулась на лес.

В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на пяти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО. В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадало двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения.

Постановлением акима Риддера была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

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