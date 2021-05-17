Поощрить участкового инспектора просят астанчане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерство внутренних дел на имя полицейских ежедневно поступают благодарственные письма. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, жители улиц Отырар и Кенесары столицы в своем письме выражают благодарность участковому инспектору за оперативное решение проблемы нарушения тишины», - сказал Мурат Баймукашев на брифинге в ведомстве.

Он зачитал текст письма.

«С 2019 года, когда участковый инспектор Арман Болганбаев вступил в должность, ночью царила тишина и порядок. Он направил в наркологический диспансер 10 жителей и жильцов общежития, которые нарушили наше спокойствие. Кроме того, недавно переехавший в дом на улице Отырар постоянно скандалил и устраивал драки до утра. В результате нарушитель привлечен к ответственности», - говорится в коллективном письме астанчан.

«Жильцы дома просят поощрить участкового. Ведь его заслуга в поддержании спокойствия и порядка - подвиг. В результате сохранения спокойствия была обеспечена безопасность жизни и здоровья как наших, так и наших детей», - отметили горожане в письме.