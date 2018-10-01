Поощрение в 20-кратном размере получила госслужащая в Мангистау за отказ от взятки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведущего специалиста Юридического управления Департамента государственных доходов по Мангистауской области Кылышбай П.К. поощрили за сообщение о факте коррупционного правонарушения и оказание содействия в противодействии коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Кылышбай П.К., в соответствии Правилами поощрения лиц, утвержденных постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года, получила единовременное денежное вознаграждение в размере 40 МРП (1 МРП= 2 405 тенге), что составляет 96 200 тенге, то есть почти в 20 раз больше суммы предложенной ей взятки (прим.ред).



«Денежное поощрение Кылышбай П.К. получила за проявленную гражданскую позицию к нетерпимости проявления коррупции, а именно за отказ от взятки в сумме 5000 тенге за ускоренное рассмотрение вопросов входящих в ее компетенцию и своевременное обращение в Управление внутренней безопасности ДГД по Мангистауской области», - пояснили в пресс-службе.



Принятыми мерами взяткодатель был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 367 ч.1 УК РК (дача взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.



В этой связи, Управление внутренней безопасности Департамента государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что за сообщения достоверной информации о фактах коррупционного правонарушения или иным образом оказание содействия в противодействии коррупции в органах государственных доходах граждане и юридические лица могут обращаться по телефону 8 (7292) 40-36-59, WhatsApp 8 707-991-39-86.