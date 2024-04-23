Понятия «чистота» и «порядок» в РК потеряли общенациональное значение – депутат

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев выступил с инициативой разработать и внедрить комплексную программу «Таза Қазақстан». Он считает, что сохранение чистоты на улицах – это обязанность каждого гражданина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сергей Пономарев привел в пример Швейцарию, Японию и Узбекистан, где чистота соблюдается благодаря усилиям сознательных граждан. По его словам, в Казахстане граждане мусорят на улицах и винят в этом местные власти.

— К сожалению, понятия «чистота», «порядок» в нашей стране потеряли общенациональное значение, — заявил Сергей Пономарев на заседании Мажилиса.

Он считает, что практику проведения субботников нужно сохранить, так как это лучший способ приучить их к труду.

Депутат предложил Правительству разработать и внедрить комплексную программу «Таза Қазақстан», где помимо организационных мероприятий предусмотрят идеологические мероприятия для всех социальных групп всех возрастов, начиная со школьной скамьи.

Он считает, что местным исполнительным органам нужно создать условия для активизации общественности по благоустройству своих микроучастков. А также стимулировать и мотивировать жителей к поддержанию чистоты населенных пунктов.