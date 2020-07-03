Понятие «вероятный случай» включили в клинический протокол лечения коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В клинический протокол лечения COVID-19 включили новое понятие «вероятный случай коронавирусной инфекции». Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в июне текущего года рост смертности от пневмонии вырос и составил 628 человек.

«Что касается заболеваемости, то заболеваемость от пневмоний в сравнении за полгода 2019 и 2020-го года выросла на 55%, и действительно в июне отмечается рост в 4 раза. При этом при диагностике пневмоний, то есть при ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонии, в последнее время мы отмечаем, что результат ПЦР бывает отрицательным. Это в принципе допустимо, потому что инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

В связи с этим министерство здравоохранения внесло изменение в клинический протокол.

«Чтобы больные получали своевременно лечение с учетом такой статистики, внесены изменения в клинический протокол. В частности, введено понятие «вероятный случай коронавирусной инфекции» и независимо от результата ПЦР-теста больные получают противовирусное лечение как при КВИ, в соответствие с клиническим протоколом», - добавила Айжан Есмагамбетова.