Понятие «права неверующих» хотят ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Понятие «права неверующих» планируется внести в Казахстане. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году Министерство (бывшее) по делам религий и гражданского общества пыталось инициировать законопроект по защите прав атеистов. На текущем этапе вами проводится работа по введению этого закона или разработке его?» - спросил представитель СМИ.

«Да, по этому вопросу хотел ответить. Что касается агентства, сейчас агентства не существует, мы как комитет ведем работу. Что касается работы Комитета в данном направлении, я в докладе сказал, что мы стремимся полностью обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, что права и неверующих, то есть, если в данное время есть права верующих, вместе с тем, мы хотим внести такое понятие, как «права неверующих», - прокомментировал глава Комитета.

Ержан Нуркежанов отметил, что мы (Казахстан) – светское государство и у нас закон превыше всего, вне зависимости от религии, конфессии, этнической принадлежности, закон един.

«И мы к этому стремимся, и закон будет исполнен», - добавил спикер.