Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Понятие «пранк» не будут вносить в казахстанское законодательство
21 Июля 2022 14:48

Понятие «пранк» не будут вносить в казахстанское законодательство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали возможность внесения в законодательство понятия «пранк» для избрания меры пресечения такой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесение изменений в законодательство нецелесообразно, поскольку правовая оценка действиям пранкеров в действующем законодательстве предусмотрена», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

В МВД пояснили, что рассмотрение вышеуказанных дел об административных правонарушениях относится к компетенции специализированных районных и приравненных к ним судов.

«Учитывая, что законодательство Республики Казахстан не разделяют правонарушителей как пранкеров, блогеров, журналистов и т.д., кроме физических и юридических лиц, статистика по привлеченным как «пранкеры» лицам не ведется», - говорится в ответе министерства на запрос МИА «Казинформ».

Как ранее сообщали в МВД, пранки могут трактоваться как мелкое хулиганство либо как приставание в общественных местах.


Новости по теме
Какое наказание можно получить за пранки в Казахстане
Поправки в сфере семейно-бытовых правонарушений внесут в законодательство - МВД РК
Глава государства подписал закон по вопросам регулирования и развития рынка ценных бумаг
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Назначен начальник департамента полиции Абайской области
Более 58% казахстанцев чувствуют себя в безопасности на улице
Дом односельчанина поджег 85-летний акмолинец
Умышленный наезд на лошадь в Алматинской области: виновника арестовали
Водитель грузовика погиб при ДТП в Караганде
Врачи Алматы оценили состояние пострадавших от ножевых ранений женщин
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области
Личность оскорбившей охранника «жены прокурора» выявили полицейские Шымкента
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив