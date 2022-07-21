21 Июля 2022 14:48

Понятие «пранк» не будут вносить в казахстанское законодательство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали возможность внесения в законодательство понятия «пранк» для избрания меры пресечения такой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесение изменений в законодательство нецелесообразно, поскольку правовая оценка действиям пранкеров в действующем законодательстве предусмотрена», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

В МВД пояснили, что рассмотрение вышеуказанных дел об административных правонарушениях относится к компетенции специализированных районных и приравненных к ним судов.

«Учитывая, что законодательство Республики Казахстан не разделяют правонарушителей как пранкеров, блогеров, журналистов и т.д., кроме физических и юридических лиц, статистика по привлеченным как «пранкеры» лицам не ведется», - говорится в ответе министерства на запрос МИА «Казинформ».

Как ранее сообщали в МВД, пранки могут трактоваться как мелкое хулиганство либо как приставание в общественных местах.