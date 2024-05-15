Понятие «бакалавр» отменят в России

В рамках реформирования системы образования в России будут введены понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование». Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рассмотрения его кандидатуры во вторник в Государственной думе, передает собственный корреспондент Kazinform.

- В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будет высшее образование и специализированное высшее образование, - сообщил Валерий Фальков.

Он пояснил, что в настоящее время количество учебных программ продолжительностью пять – пять с половиной лет постепенно увеличивается. Одновременно создаются более широкие возможности для выпускников.

- В прежней логике, в прежней системе, только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть учиться в магистратуре. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может так же пойти и получить специализированное образование, - добавил он.

Валерий Фальков также отметил, что в России за все годы функционирования «эффективная массовая магистратура не сформировалась». В новой системе магистратура остается, но «будет совершенно иной».

В мае 2022 года Валерий Фальков заявлял, что России необходимо отказаться от участия в Болонском образовательном процессе и разрабатывать собственную систему высшего образования. В феврале 2023 года в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием, со сроком обучения от четырех до шести лет.