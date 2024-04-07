Понтонный мост установили на въезде в село Уил Актюбинской области

В Актюбинской области сохраняется риск наводнений. Работа штаба по ликвидации последствий наводнений продолжается, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

По информации ведомства, представители штаба сейчас находятся в Уилском районе. Местные исполнительные органы, сотрудники по чрезвычайным ситуациям, специалисты дорожной отрасли, военные инженеры Министерства обороны приступили к восстановлению транспортного сообщения между центром Уилского района и селом Ш.Берсиева. На месте размытого моста установили паромную переправу из плавучих опор-понтон.

Фото: акимат Актюбинской области

- Благодаря временному сооружению жители Уила смогут выехать за пределы своего села. Также будут перевозиться животные, гуманитарные грузы и техника. Работу переправы грузоподъемностью до 60 тонн обеспечивают специалисты инженерно-саперного полка Конаевского гарнизона, - сообщили в акимате.

Из-за сильного потока воды часть дороги, ведущей к мосту, была размыта. В результате было перекрыто дорожное сообщение с селом Уил с 16-тысячным населением.

Фото: акимат Актюбинской области