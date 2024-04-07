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    11:54, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Понтонный мост установили на въезде в село Уил Актюбинской области

    Понтонный мост установили на въезде в село Уил Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Актюбинской области сохраняется риск наводнений. Работа штаба по ликвидации последствий наводнений продолжается, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    По информации ведомства, представители штаба сейчас находятся в Уилском районе. Местные исполнительные органы, сотрудники по чрезвычайным ситуациям, специалисты дорожной отрасли, военные инженеры Министерства обороны приступили к восстановлению транспортного сообщения между центром Уилского района и селом Ш.Берсиева. На месте размытого моста установили паромную переправу из плавучих опор-понтон.

    Понтонный мост установили на въезде в село Уил Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    - Благодаря временному сооружению жители Уила смогут выехать за пределы своего села. Также будут перевозиться животные, гуманитарные грузы и техника. Работу переправы грузоподъемностью до 60 тонн обеспечивают специалисты инженерно-саперного полка Конаевского гарнизона, - сообщили в акимате.

    Из-за сильного потока воды часть дороги, ведущей к мосту, была размыта. В результате было перекрыто дорожное сообщение с селом Уил с 16-тысячным населением.

    Понтонный мост установили на въезде в село Уил Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области
    Понтонный мост установили на въезде в село Уил Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

     

    Теги:
    Наводнение Регионы Акимат Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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