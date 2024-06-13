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    15:40, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Поножовщина в ночном клубе: жителя Астаны осудили на 9 лет

    поножовщина
    Фото: pixabay

    Словесный конфликт в одном из ночных клубов столицы обернулся покушением на убийство, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

    Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил закурить у потерпевшего. Получив отказ, беспричинно нанес ему многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

    Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, государственным обвинителем в суде полностью доказана его вина.

    Правонарушитель осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

    В прокуратуре напомнили:

    • особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, квалифицируется как хулиганство и влечет уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы;
    • нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет административную ответственность до 30 суток ареста.

     

    Теги:
    Закон и право Полиция Суды Астана Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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