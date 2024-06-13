Поножовщина в ночном клубе: жителя Астаны осудили на 9 лет

Словесный конфликт в одном из ночных клубов столицы обернулся покушением на убийство, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил закурить у потерпевшего. Получив отказ, беспричинно нанес ему многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, государственным обвинителем в суде полностью доказана его вина.

Правонарушитель осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили: