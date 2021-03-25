Поножовщину устроил мужчина в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде мужчина нанес ножевое ранение знакомому. Случай произошёл на глазах прохожих, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Поножовщину средь белого дня устроил мужчина в Майкудуке. Инцидент произошёл во дворе жилых домов, на глазах прохожих. Видео об этом распространилось в социальных сетях.

«23 марта в 16.30 часов 40-летний житель города Караганды в ходе ссоры нанес ножевое ранение 34-летнему знакомому. Сотрудниками полиции по горячим следам установлены все участники инцидента. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч.3 УК РК . Проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.