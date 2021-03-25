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    21:19, 24 Март 2021 | GMT +6

    Поножовщину устроил мужчина в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде мужчина нанес ножевое ранение знакомому. Случай произошёл на глазах прохожих, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Поножовщину средь белого дня устроил мужчина в Майкудуке. Инцидент произошёл во дворе жилых домов, на глазах прохожих. Видео об этом распространилось в социальных сетях.

    «23 марта в 16.30 часов 40-летний житель города Караганды в ходе ссоры нанес ножевое ранение 34-летнему знакомому. Сотрудниками полиции по горячим следам установлены все участники инцидента. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч.3 УК РК . Проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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