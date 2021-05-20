Поножовщиной закончился конфликт двух собутыльников в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поножовщиной закончились распитие спиртного и конфликт двух мужчин в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».
«Сотрудниками управления полиции района Алматы ДП г. Нур-Султан задержан 32-летний житель столицы, который распивал спиртные напитки со своим знакомым на территории строящегося объекта. Выпитого алкоголя мужчинам оказалось недостаточно. Решив докупить спиртное, они направились в магазин. По дороге между собутыльниками возник словесный конфликт, в результате которого мужчина нанес 31-летнему потерпевшему ножевое ранение в область брюшной полости. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 32-летний ранее судимый житель города. Подозреваемый дал признательные показания», - рассказали в полиции.
По информации ведомства, вещественные доказательства изъяты, задержанный водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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