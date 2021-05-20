+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Поножовщиной закончился конфликт двух собутыльников в Нур-Султане

20 Мая 2021 13:13
Поделиться:
Поножовщиной закончился конфликт двух собутыльников в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поножовщиной закончились распитие спиртного и конфликт двух мужчин в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
780 родителей наказали за ночные прогулки детей в СКО
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау На 216 миллионов тенге оштрафовали захватчиков земли в Алматы Избиение девушки на остановке: одну из участниц драки задержали в Алматинской области

«Сотрудниками управления полиции района Алматы ДП г. Нур-Султан задержан 32-летний житель столицы, который распивал спиртные напитки со своим знакомым на территории строящегося объекта. Выпитого алкоголя мужчинам оказалось недостаточно. Решив докупить спиртное, они направились в магазин. По дороге между собутыльниками возник словесный конфликт, в результате которого мужчина нанес 31-летнему потерпевшему ножевое ранение в область брюшной полости. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 32-летний ранее судимый житель города. Подозреваемый дал признательные показания», - рассказали в полиции.

По информации ведомства, вещественные доказательства изъяты, задержанный водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
780 родителей наказали за ночные прогулки детей в СКО
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
На 216 миллионов тенге оштрафовали захватчиков земли в Алматы
Избиение девушки на остановке: одну из участниц драки задержали в Алматинской области
Популярное
1 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
2 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
3 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
4 Сильный дождь и град: ДЧС Алматы обратился к жителям
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
Наркотики на шесть млн тенге изъяли у жителя Кызылорды
Музыку из культовой тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга» исполнят в «Астана Опера»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив