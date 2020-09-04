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Поножовщиной закончилась перепалка нетрезвого жителя столицы с молодыми людьми
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате словесной перепалки житель столицы получил ножевое ранение. Подозреваемый задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города.
Сотрудниками полиции задержан 47-летний житель столицы. Направляясь домой в нетрезвом состоянии, мужчина встретил компанию молодых людей и в результате возникшего конфликта нанес одному из них колото-резанную рану.
Потерпевший, 18-летний парень доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «колото-резанная рана грудной клетки слева».
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершение преступления задержан. Вещественные доказательства (нож) изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РК («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Задержанный водворен в ИВС. Установлено, что ранее он судим за совершение тяжкого преступления.
Ведется расследование.
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