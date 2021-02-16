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    14:07, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Поножовщина в кафе в Алматы: подозреваемую повторно задержали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемую в нападении на посетительницу кафе с ножом снова задержали и водворили в следственный изолятор в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов. Подозреваемая также известна как Айка-мажор.

    «Айка-мажор водворена в изолятор временного содержания департамента. Гражданка 1988 года рождения, которой инкриминируется следствием совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РК, задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС департамента полиции города Алматы. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на объективное и всестороннее расследование, а также изучение обстоятельств дела», - написал Рустам Абдрахманов.

    Напомним , в сентябре 2020 года посетительница кафе в Алматы получила серию ножевых ударов.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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