Поножовщина из-за старой обиды произошла в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Поножовщина из-за старой обиды произошла в Алматинской области , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Жамбылского РОП из Каргалинской больницы поступило сообщение о госпитализации 26-летнего местного жителя с проникающей резанной раной грудной клетки и коло-резанной раной шеи. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 1 УК РК «Покушение на убийство».

Выехавшая на место оперативная группа задержала подозреваемого, оказавшегося 41-летним местным жителем, который признался в причинении ножевых ранений. Задержанный пояснил, что ранее он неудачно пошутил над потерпевшим, который проживает по соседству.

И на днях, употребив с другом спиртные напитки, потерпевший при поддержке товарища решил проучить шутника. Громко стуча в дверь, они стали требовать, чтобы тот вышел к ним на «разговор». Подозреваемый долго не открывал, но когда удары стали более сильными и раздражающими, не выдержал. Схватив со стола кухонный нож, он нанес потерпевшему удар в шею и в грудь. Нож изъят.

Подозреваемый, в соответствии со ст. 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания. Иная информация разглашению не подлежит. Проводится досудебное расследование.