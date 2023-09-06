Понизить базовую ставку Нацбанка требуют депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Аскар Садыков озвучил депутатский запрос касательно потребительского кредитования населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нынешнем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев впервые за всю историю независимого Казахстана подверг разгромной критике деятельность коммерческих банков и их государственных регуляторов. (…) Считаем, что данные в Послании поручения означают изменение экономической политики государства и уход от многолетнего лоббирования банковских интересов. Как свидетельство такой поддержки, в партию «Ак жол» продолжают обращаться предприниматели по поводу ущемления незаконных интересов в деятельности коммерческих банков», - сказал Аскар Садыков на пленарном заседании Мажилиса.

В качестве примера он привел ситацию, когда штраф за несвоевременное предоставление требуемой банком информации и/или документов в размере 10 МРП за каждый случай; пеня за нарушение сроков оформления залогового имущества в размере 10% от залоговой стоимости предмета залога; неустойка за использование суммы займа не по целевому назначению – 15% от суммы займа используемой не по целевому назначению; штраф за неосвоение/неосвоевременное освоение кредитной линии в размере 5% от неосвоенной/ несвоевременно освоенной суммы кредитной линии и др.

Кроме того, по условиям договоров, банк оставляет за собой право определять очередность и применять меры в случае нарушения обязательств погашения задолженности по займу. Также по условиям договора банк оставляет за собой право изменить в одностороннем порядке в сторону увеличения ставку(-и) вознаграждения, если такое право предусмотрено программой.

«По итогу эти и иные условия предоставление займа банками второго уровня ставят в безвыходное положение субъектов МСБ, вынуждая заключать договора на невыгодных, фактически кабальных условиях для предпринимателя, дискредитируя политику Главы государства, направленную на принятие мер поддержки МСБ. При нынешней базовой ставке очень сложно оплачивать высокие проценты за кредит в размере от 20% и выше, а тем более грабительские штрафы и пени, оплачивать вовремя заработную плату наемным работникам, выплачивать налоги и только потом получать прибыль», - отметил депутат.

На основании изложенного депутат предложил:

- провести анализ программ по поддержке субъектов МСБ, осуществляемых банками второго уровня, в разрезе соответствия программам и нормам законодательства;

-разработать и утвердить единый Типовой банковский договор займа для кредитных линий МСБ, в котором будут четко указаны обязательства сторон, без права их расширения;

-понизить базовую ставку Национального банка:

- обязать банки не менее 30% сумм кредитов направлять на финансирование МСБ.