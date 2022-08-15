15 Августа 2022 11:27

Понижение температуры воздуха в РК прогнозируют синоптики в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на 16-18 августа 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона с которым в ближайшие сутки ожидается ясная погода без осадков, с постепенным понижением температурного фона к середине недели: на северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2°С. 17-18 августа погоду северных, центральных и восточных регионов страны будет обуславливать ложбина Северного циклона, с которой пройдут дожди, с грозами и порывистым ветром.

В целом по республике ожидается понижение температуры воздуха: на западе ночью до +15+28°С, днем до +30+40°С, на северо-западе ночью до +3+12°С, днем до +15+25°С, на севере ночью до +2+7 °С, днем до +12+17°С, в центре ночью до +3+12°С, днем до +13+23°С, на востоке ночью до +2+11 °С, днем до +12+20°С, на юге, юго-востоке страны в пределах +10+18°С, в горных районах +3+8°С.