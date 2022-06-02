2 Июня 2022 00:36

Понижение температуры воздуха прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 2 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 2 июня ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на всей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Практически на всю территорию РК начнет оказывать влияние Северный антициклон – ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. Только на юге и востоке Казахстана под влиянием ложбины уходящего циклона сохранятся дожди с грозами, шквал, град. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльными бурями, в северных регионах ночью и утром – туман, на западе, северо-западе на поверхности почвы – заморозки», - говорится в прогнозе синоптиков.

На севере, западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, на юге, востоке, в горных районах усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, днем на северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на севере Мангистауской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере, востоке Северо-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской, днем на северо-востоке Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области днем с пыльной бурей.

Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере, западе на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на востоке – туман.

Днем на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.