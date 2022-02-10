Понижение температуры воздуха прогнозируют на севере Казахстана 10 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Понижение температуры воздуха ожидается на севере Казахстана 10 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 8-10 тепла.

В Актобе облачно, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 6-8 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

В Атырау переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём до 2 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днём 10-12 мороза. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 7-9 мороза.

В Костанае переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 6-8 тепла. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов мороза, днём 16-18 мороза. По области ожидается туман.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 14-16 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, ночью снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 8-10 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, ночью и днём осадки, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 10-12 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днём 10-12 мороза.

В Алматы переменная облачность, ночью снег, ветер до 5 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 9-11 тепла.

Напомним, по прогнозам синоптиков, обширный антициклон, сохранявший морозную погоду без осадков, начнет смещаться за пределы Казахстана, сохраняя свое влияние только на восточные регионы, а с северо-запада уже спешит циклон с большими запасами влаги.