+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 23 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Понижение температуры прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

23 Сентября 2019 12:33
Поделиться:
Понижение температуры прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 24-26 сентября озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Каким будет октябрь в Северном Казахстане
Заморозки ожидаются в трёх областях страны 23 сентября О дожде со снегом предупредили жителей Костанайской области Неустойчивая погода ожидается 22 сентября в Казахстане

На юге, юго-востоке и в центре Казахстана аномальная жара с дневной температурой плюс 33…39°С, наблюдавшаяся в выходные дни, после прохождения холодных фронтов сменится на обычную для сентября погоду.

С подходом арктического холодного фронта в центре и на востоке республики ожидаются дожди, сильный порывистый ветер и понижение температуры ночью до -3°С. А в западных и северных областях под влиянием холодных фронтов уже начались дожди, и температура воздуха понизилась. И в предстоящие трое суток осадки здесь сохранятся, а в ночные и утренние часы ожидаются туманы и заморозки.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив