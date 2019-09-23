Понижение температуры прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 24-26 сентября озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На юге, юго-востоке и в центре Казахстана аномальная жара с дневной температурой плюс 33…39°С, наблюдавшаяся в выходные дни, после прохождения холодных фронтов сменится на обычную для сентября погоду.

С подходом арктического холодного фронта в центре и на востоке республики ожидаются дожди, сильный порывистый ветер и понижение температуры ночью до -3°С. А в западных и северных областях под влиянием холодных фронтов уже начались дожди, и температура воздуха понизилась. И в предстоящие трое суток осадки здесь сохранятся, а в ночные и утренние часы ожидаются туманы и заморозки.