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Понижение температуры прогнозируют в большинстве регионов Казахстана
23 Сентября 2019 12:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 24-26 сентября озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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На юге, юго-востоке и в центре Казахстана аномальная жара с дневной температурой плюс 33…39°С, наблюдавшаяся в выходные дни, после прохождения холодных фронтов сменится на обычную для сентября погоду.
С подходом арктического холодного фронта в центре и на востоке республики ожидаются дожди, сильный порывистый ветер и понижение температуры ночью до -3°С. А в западных и северных областях под влиянием холодных фронтов уже начались дожди, и температура воздуха понизилась. И в предстоящие трое суток осадки здесь сохранятся, а в ночные и утренние часы ожидаются туманы и заморозки.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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