Понижение температуры ожидается в Казахстане 16 – 18 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 16-18 июня 2020 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Высотная ложбина северного циклона, вызвавшая спад жары на севере страны, углубляясь, начнет оказывать свое влияние на южные, а затем и на юго-восточные регионы страны. Хотя существенных осадков не ожидается, будет наблюдаться понижение температуры на 5…10°С. И лишь на западе, вынос теплых воздушных масс с районов Ирана, сохранит жаркую, сухую погоду», - говорится в сообщении синоптиков.