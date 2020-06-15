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Понижение температуры ожидается в Казахстане 16 – 18 июня
15 Июня 2020 14:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 16-18 июня 2020 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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«Высотная ложбина северного циклона, вызвавшая спад жары на севере страны, углубляясь, начнет оказывать свое влияние на южные, а затем и на юго-восточные регионы страны. Хотя существенных осадков не ожидается, будет наблюдаться понижение температуры на 5…10°С. И лишь на западе, вынос теплых воздушных масс с районов Ирана, сохранит жаркую, сухую погоду», - говорится в сообщении синоптиков.
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