Понижение температуры и ветер прогнозируют в большинстве регионов Казахстана
В Актау ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 14-16 тепла.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 тепла.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 13-15 тепла.
В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 1-3 тепла.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла.
В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 11-13 тепла.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 тепла.
В Петропавловске переменная облачность, снег, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла.
В Талдыкоргане переменная облачность, дождь со снегом, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до -2 градусов, днём 3-5 тепла.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 6-8 тепла.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 11-13 тепла.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 5-7 тепла.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 тепла
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём до +2 градусов.
В Алматы переменная облачность, дождь со снегом, ветер до 5 м/с. Температура ночью до -2 градусов, днём 3-5 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 11-13 тепла.