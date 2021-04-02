Понижение температуры и ветер прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве регионов Казахстана 2 апреля прогнозируется переменная облачность, ветер и понижение температуры, но в основном погода ожидается без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 11-13 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, снег, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, дождь со снегом, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до -2 градусов, днём 3-5 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 6-8 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 11-13 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 5-7 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 тепла

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём до +2 градусов.

В Алматы переменная облачность, дождь со снегом, ветер до 5 м/с. Температура ночью до -2 градусов, днём 3-5 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 11-13 тепла.