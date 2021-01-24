Понижение температуры до 40 градусов ожидается на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снег, мороз и ветер прогнозируют синоптики 24 января на большей части территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 30-32 градуса мороза, днём 23-25 мороза.

В Алматы переменная облачность, снег, ветер до 5 м/с. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, снег, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до +2 градусов.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 4-6 тепла.

В Актобе переменная облачность, снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём до -2 градусов.

В Атырау облачно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 2-4 тепла.

В Караганде переменная облачность, снег, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 18-20 мороза.

В Кокшетау ясно, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 37-39 градусов мороза, днём 23-25 мороза.

В Костанае переменная облачность, снег, ветер 5-10, порывы до 9-14 м/с. Температура ночью 31-33 градуса мороза, днём 15-17 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 35-37 градусов мороза, днём 30-32 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 37-39 градусов мороза, днём 27-29 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, местами порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса.

В Уральске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём до -2 градусов.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 13-15 мороза.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны. Сильные морозы ожидаются в двух областях Казахстана. Синоптики прогнозируют понижение температуры в северных регионах Казахстана до -32 - 40℃.