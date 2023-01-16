Понедельник оказался самым «аварийным» днем на дорогах Казахстана в 2022 году

16 Января 2023, 11:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–ноябрь прошлого года в стране зарегистрировали 13,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий — на 9,2% больше, чем годом ранее. Из них 1,7 тысячи (или 13%) происшествий закончились смертельным исходом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Из общего числа зарегистрированных правонарушений 11,6 тысячи случаев произошло по вине водителей, 378 случаев - по вине пешеходов, три случая - по вине коммунальных служб, по одному случаю - по вине дорожных служб и подрядчиков.

Самый «аварийный» день в РК - понедельник. ДТП часто происходили также в субботу и во вторник. Реже всего такие происшествия фиксировались по четвергам.

68% всех ДТП в стране было зарегистрировано днем, 19% — во время сумерек, 12% — ночью.

Чаще всего регистрировались ДТП с наездом на пешехода: 5 тысяч происшествий. На второй и третьей строчке оказались случаи столкновения транспортных средств (3,2 тысячи) и опрокидывания (1,2 тысячи). Пятерку трагического антилидерства замкнули случаи наездов на препятствия (514) и падений пассажиров (339).

В региональном разрезе чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: 3,5 тысячи аварий, плюс 20,6% за год. В тройку антилидеров также традиционно попали Алматинская (1,9 тысячи случаев, минус 8,2%) и Жамбылская (1,4 тысячи, плюс 21,9%) области.

Меньше всего ДТП было зафиксировано в новообразованных областях — Улытауской, Абайской и Жетысуской (33, 94 и 226 случаев соответственно). Эти области образовались лишь в середине 2022 года, чем и объясняются такие низкие показатели.

Смертельным исходом чаще всего заканчивались ДТП, зарегистрированные в Туркестанской области: 37% от общего количества происшествий в регионе. Далее идут Карагандинская (33,9%), Улытауская (33,3%), Абайская (29,8%) и Кызылординская (23,4%) области. Меньше всего ДТП со смертельным исходом зарегистрировали в Алматы (всего 2,4%) и Астане (3,5%), а также в Жамбылской области (10,1%).

За январь–ноябрь 2022 года в стране в результате ДТП пострадали 19,5 тысячи человек — на 9% больше, чем годом ранее. Среди них численность раненых составила 17,3 тысячи, погибших — 2,2 тысячи человек. В том числе были ранены 9,6 тысячи мужчин и 7,7 тысячи женщин, погибли 1,7 тысячи мужчин и 568 женщин.

В региональном разрезе больше всего пострадавших в ДТП насчитывалось в Алматы (4,1 тысячи человек), а также в Алматинской (3,1 тысячи человек) и Жамбылской (2,3 тысячи человек) областях.

По оперативным данным Национального координационного центра экстренной медицины, за первые 3 дня 2023 года 116 человек пострадали в ДТП на дорогах РК. Из них 26 составили дети, 3 - беременные женщины. 76 человек были доставлены в стационар, 9 погибли.