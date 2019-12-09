Поначалу они рисовали дома без крыш – психолог о привезенных из Ирака детях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор столичного Центра поддержки детей, оказавшихся в трудной ситуации, Бибигуль Такисова рассказала о процессе адаптации казахстанских детей, привезенных из Ирака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда дети только приехали сюда, они были плаксивыми, немного напуганными, ведь они попали из одной обстановки в другую. Сейчас дети уже более расслабленные и веселые, с ними занимаются психологи, социальные работники, воспитатели. Сейчас состояние детей очень хорошее, таких, кто до сих пор бы не шел на контакт, у нас нет. Поначалу маленькие детки «цеплялись» к своим старшим сестрам и братьям. Сейчас они хорошо идут на контакт, целуют и обнимают воспитателей», - заявила Бибигуль Такисова в кулуарах Центра.

По ее словам, по ночам дети все еще ищут своих мам.

«Поначалу, когда психологи работали с ними, у них преобладали темноватые цвета, когда они рисовали и лепили из пластилина. Днем, когда они играют, они забывают об этом, а ночью все-равно они вспоминают своих мам. Мы их просто успокаиваем, говорим, что мама скоро придет…», - призналась спикер.

В свою очередь, психолог Айбек Кылышбек, который работает с этими детьми, поделился своими наблюдениями.

«Поначалу дети «кучковались» - это говорило о том, что они не чувствовали себя в безопасности. И нашей первостепенной задачей было привить детям именно это чувство безопасности, внушить, с ними здесь никто не будет обращаться плохо. Поэтому мы в первое время только играли с ними, старались создать нужную им атмосферу. Только после того, как они адаптировались, мы начали работать с ними по возрастным категориям», - отметил А. Кылышбек.

Он рассказал о работе, которая была проведена с детьми.

«С ними проводились групповая работа на сплочение коллектива, индивидуальная работа на развитие мелкой моторики и усидчивости, а также работа, направленная на устранение фрустрации – они же находились в тюрьмах. Все это проводилось в игровой форме, потому что у детей наблюдался избыток энергии», - подчеркнул эксперт.

Психолог также заверил, что сейчас у детей наблюдается прогресс.

«Я заметил, что дети рисовали дома без крыш – такие характерны для Ирака. Сейчас они рисуют «Байтерек» и другие картинки. При помощи видеороликов мы им показывали, что их будут обучать учителя, что у них будут одноклассники. И они все это уже переносят на свои рисунки», - заключил А. Кылышбек.