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Поможем получить жилье: об участившихся случаях мошенничества предупредили астанчан

19 Декабря 2021 17:44
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Поможем получить жилье: об участившихся случаях мошенничества предупредили астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и просят денежное вознаграждение за якобы продвижение очереди на жилье или оформление ипотеки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата..

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По информации Департамента полиции Нур-Султана, злоумышленники представляются сотрудниками банков, представителями государственных учреждений и просят денежное вознаграждение либо оформить или оплатить кредит.

К примеру, 17 декабря текущего года в органы внутренних дел с заявлением обратилась жительница столицы. Мошенники представились сотрудниками управления жилья акимата столицы и под предлогом продвижения по очереди и быстрого получения жилья по государственной программе обманом перечислили денежные средства пострадавших на свои счета.

Также столичные стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину. По показаниям потерпевшей, знакомый заверил, что у него в банках второго уровня есть связи и обещал помощь в оформлении ипотеки. За свои услуги он получил от обманутой женщины 2,2 млн тенге в апреле текущего года, но до настоящего времени обещание не выполнил.

Департамент полиции предупреждает граждан проверять информацию, доверять только достоверным источникам и официальным публикациям; перепроверять, перезванивая на официальные телефоны банков, акимата и иных государственных учреждений.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Безопасность   #Криминал   #Мошенничество  
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