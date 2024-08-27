Помощник президента США по национальной безопасности прибыл в Пекин

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Пекин с трехдневным визитом, сообщает Kazinform.

Как пишут местные СМИ, визит Дж. Салливана в Китай - первый визит помощника президента США по национальной безопасности за последние восемь лет.

Согласно сообщению МИД КНР, Дж. Салливан по приглашению члена Политбюро ЦК КПК, начальника Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И с 27 по 29 августа будет находиться в Китае с визитом и для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций.

По данным гонконгских СМИ ожидается, что стороны в ходе консультаций обсудят вопросы региональной и глобальной повестки.