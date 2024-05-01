Помощь государства будет оказана всем – мажилисмен Сергей Пономарев

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев уверил казахстанцев, что государство поможет всем пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сергей Пономарев посетил эвакуационные пункты и пообщался с гражданами. Он отметил стойкость казахстанцев, пострадавших от паводков. В большинстве случаев их интересовал вопрос государственной помощи.

- Все рассчитывают на помощь государства. Я могу точно сказать – помощь государства будет оказана всем, – заявил депутат в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!».

Он отметил, что находится на связи с гражданами, и к нему уже поступают вопросы, касающиеся госпомощи. По его словам, перед строительством нового дома у людей требуют нотариальную расписку об отказе повторной государственной помощи.

- Я считаю это логичным. Дома построены на берегу реки. Каждый же хочет жить на берегу реки, чтобы можно было напоить скот, посидеть с удочкой. Но я считаю, что эта близость и влечет эту опасность. Поэтому, если государство оказывает единовременную помощь, то дальше уже на ваш страх и риск, – объяснил депутат.

Он обратился к казахстанцам, пострадавшим от паводков, и заявил, что вопросы государственной помощи находятся на его личном контроле.