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    18:23, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Помощь государства будет оказана всем – мажилисмен Сергей Пономарев

    Сергей Пономарев
    Фото: кадр из видео

    Депутат Мажилиса Сергей Пономарев уверил казахстанцев, что государство поможет всем пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сергей Пономарев посетил эвакуационные пункты и пообщался с гражданами. Он отметил стойкость казахстанцев, пострадавших от паводков. В большинстве случаев их интересовал вопрос государственной помощи. 

    - Все рассчитывают на помощь государства. Я могу точно сказать – помощь государства будет оказана всем, – заявил депутат в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!».

    Он отметил, что находится на связи с гражданами, и к нему уже поступают вопросы, касающиеся госпомощи. По его словам, перед строительством нового дома у людей требуют нотариальную расписку об отказе повторной государственной помощи.

    - Я считаю это логичным. Дома построены на берегу реки. Каждый же хочет жить на берегу реки, чтобы можно было напоить скот, посидеть с удочкой. Но я считаю, что эта близость и влечет эту опасность. Поэтому, если государство оказывает единовременную помощь, то дальше уже на ваш страх и риск, – объяснил депутат.

    Он обратился к казахстанцам, пострадавшим от паводков, и заявил, что вопросы государственной помощи находятся на его личном контроле.

    Теги:
    Парламент Депутаты Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки в Казахстане Мажилис
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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