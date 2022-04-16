Помощников полиции наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае наградили горожан, которые оказывают содействие полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На общегарнизонном разводе начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков отметил жителей, участвующих в охране общественного порядка. Среди них костанайцы Данияр Мукашев и Дамир Жусупбеков, которые предотвратили грабеж и попытку девушки спрыгнуть с моста. Молодые люди отмечены ценными подарками - наручными часами с логотипом МВД.

Также поощрены волонтеры, которые оказывают помощь полиции в раскрытии преступлений и розыске без вести пропавших. Это Асем Шампеисова из отряда «Барс», Вячеслав Степанец из «Дос» и Лариса Галкина - добровольный помощник из «Регион-10».

В полиции отмечают, что формат работы полиции меняется с каждым годом. В области помощь полиции оказывают более 90 волонтерских организаций, в которых состоят почти три тысячи человек.

Награждены и патрульные полицейские облас тного центра - Талгат Калисенов и Диас Бабулов, которые 11 апреля спасли девушку на мосту.

Выступая перед личным составом, руководитель ведомства Ерлан Омарбеков акцентировал внимание полицейских на задачах по реформированию органов внутренних дел и реализации принципов «Слышащего государства», «Полиции шаговой доступности».