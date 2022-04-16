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    19:23, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Помощников полиции наградили в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае наградили горожан, которые оказывают содействие полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На общегарнизонном разводе начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков отметил жителей, участвующих в охране общественного порядка. Среди них костанайцы Данияр Мукашев и Дамир Жусупбеков, которые предотвратили грабеж и попытку девушки спрыгнуть с моста. Молодые люди отмечены ценными подарками - наручными часами с логотипом МВД.

    Также поощрены волонтеры, которые оказывают помощь полиции в раскрытии преступлений и розыске без вести пропавших. Это Асем Шампеисова из отряда «Барс», Вячеслав Степанец из «Дос» и Лариса Галкина - добровольный помощник из «Регион-10».

    В полиции отмечают, что формат работы полиции меняется с каждым годом. В области помощь полиции оказывают более 90 волонтерских организаций, в которых состоят почти три тысячи человек.

    Награждены и патрульные полицейские областного центра - Талгат Калисенов и Диас Бабулов, которые 11 апреля спасли девушку на мосту.

    Выступая перед личным составом, руководитель ведомства Ерлан Омарбеков акцентировал внимание полицейских на задачах по реформированию органов внутренних дел и реализации принципов «Слышащего государства», «Полиции шаговой доступности».


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Общество Правоохранительные органы Волонтёрство
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