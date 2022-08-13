Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Помощники лиц с ограниченными возможностями получили компенсации в Караганде
13 Августа 2022 16:48

Помощники лиц с ограниченными возможностями получили компенсации в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 28 жителей получили компенсацию за расходы в сопровождении детей с особыми потребностями и граждан с инвалидностью 1 группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опекунам вернули почти 5 млн тенге после вмешательства департамента антикоррупционной службы Карагандинской области. Также специалисты управления координации занятости помогли инвалидам не проходить медосмотр дважды.

Раиса Корякина инвалид первой группы. В 2016 году пережила инсульт. Реабилитационное лечение ей нужно проходить несколько раз в год. При выезде за пределы области, людям с ограниченными возможностями без помощника не обойтись.

«Раньше у нас не было такой услуги выплаты сопровождающим. Ездили вдвоем, когда у меня муж был еще живой. Сейчас мужа нет, мой помощник меня возил уже два раза в прошлом и в этом году с выплатой, за то, что за мной ухаживают. Это очень удобно. Компенсация очень нужна. Лекарства дорогие», - говорит Раиса Корякина.

В этом году компенсацию, а это почти 5 млн тенге, получили более 30 помощников- опекунов. Они сопровождали в реабилитационные центры детей с ограниченными возможностями и инвалидов 1 группы.

«Из средств местного бюджета на 1 человека выделяется по 55 МРП. Это около 175 тыс. тенге. После успешного пилота города Караганды на территории Карагандинской области акиматами городов и районов начали вноситься соответствующие НПА, схожие. Однако ввиду изменений процедур регистрации и положения, данные нормативно- правовые акты не были зарегистрированы», - пояснил руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ города Караганды Ермек Нуксуев.

По словам специалистов, необходимо внести изменения в закон о социальной защите людей с ограниченными возможностями, в части оказания социальной помощи сопровождающих инвалидов 1 группы. Сейчас этой нормы нет. Для направления в реабилитационные центры люди с ограниченными возможностями должны предоставлять медицинскую карту. При этом медосмотр они должны были проходить дважды: при постановке на очередь и непосредственно перед выездом в санаторий. Однако, людям было легче дать взятку, чтобы избежать этого процесса.

«Основные коррупционные преступления выявлялись при продлении, при выдаче групп инвалидности. Например, сотрудниками МСЭК департамента труда, на постоянной основе получали взятки до 200 тысяч тенге за незаконное продление инвалидности», - говорит заместитель руководителя управления антикоррупционной службы Карагандинской области Арыслан Мынгишев.

Специалисты антикоррупционной службы и управления координации занятости направили рекомендации в профильное министерство. В итоге необходимость проходить медицинский осмотр дважды исключена на законодательном уровне.

Стоит отметить, что в Караганде проживают 24 тыс. человек с ограниченными возможностями.


Новости по теме
Подросток осужден почти на 8 лет за закладку наркотиков в Караганде
Сгорели 4 балкона в многоэтажном доме в Караганде
Более 230 млн тенге компенсации выплачено потерпевшим на стадии досудебного производства
Читайте также
Уполномоченный по правам ребенка назначен в Акмолинской области
Снижение пенсионного возраста для женщин прокомментировала глава Минтруда РК
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Молодежный форум СНГ и ЕАЭС состоится 25-26 августа на Иссык-Куле
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
Каждый казахстанец имеет право на государственную помощь – МТСЗН РК
Свыше 500 костанайских полицейских приступают к службе в усиленном режиме
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив