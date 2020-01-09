Помощникам инвалидов занижали оплату в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент Агентства РК по противодействию коррупции провел внешний анализ коррупционных рисков в сфере оказания социальных услуг людям с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин рассказал, что риски в этой отрасли нашлись. И не один.

«Одно из аналитических исследований было инициировано по поручению председателя Агентства в связи коллективными обращениями лиц с ограниченными возможностями из разных регионов нашей страны. В ходе анализа установлено, что предоставление индивидуального помощника для инвалидов 1-ой группы осуществляется безальтернативно, путем их привлечения через общественное объединение. Вместе с тем действующие Правила позволяют отделу занятости напрямую заключать договор непосредственно с самим помощником», - сообщил Е. Баянгазин.

Такая нехитрая схема позволила общественному объединению занижать оплату индивидуальным помощникам и оставлять часть бюджетных денег на свое содержание. Причем эти средства практически остаются вне контроля.

«В соответствии с актом оказанных услуг за июль 2019 года стоимость 1 часа помощника составила 359 тенге. Однако объединение оплачивает по договору всего лишь 290 тенге за 1 час. Разница в сумме полученных и оплаченных финансовых средств помощникам только за 1 месяц составила свыше 400 тыс. тенге. Деньги объединение обналичивает и выдает по ведомости помощникам под роспись», - рассказал Е. Баянгазин.

Финансовый контроль при таком механизме оплаты невозможен. Сумма, выданная помощникам на руки, может значительно отличаться от той, что указана в ведомости.

Е. Баянгазин уверен, что проблему поможет решить портал социальных услуг.

«Будут устранены коррупционные риски, так как взаимодействие между услугополучателем и поставщиком будет проходить без посредников. Во-вторых, появится возможность самостоятельно выбирать технические средства реабилитации и услуг с учетом своих индивидуальных потребностей. Совместно с управлением координации занятости и соцпрограмм мы будет сопровождать этот вопрос до его логического завершения», - подчеркнул глава Антикоррупционной службы области.