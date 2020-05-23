Помощник Президента Тамара Дуйсенова ознакомилась с проектами столичного антикор-центра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации концепции «Слышащего государства» помощнику Президента РК Тамаре Дуйсеновой презентована работа проекта «Адалдық алаңы» Агентства РК по противодействию коррупции. В мероприятии приняли участие председатель агентства Алик Шпекбаев и аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Деятельность проектной инициативы во всех регионах направлена на искоренение бытовой коррупции, создание комфортных условий при получении госуслуг и обеспечение действенной реализации инструментов общественного контроля.

Директор департамента добропорядочности агентства Ғанижан Асанұлы осветил основные результаты проекта в масштабах страны, отметив, что стержневым критерием в оценке деятельности любого госоргана является доверие граждан.

В ходе обсуждения акцентирована значимая роль трансформации госучреждений и принципов взаимодействия госорганов с обществом.

В Казахстане на сегодняшний день на формат «оpen space» перешли 855 госучреждений, а 584 открыли фронт-офисы для безбарьерного обслуживания населения. Среди акиматов различных уровней 253 адаптировали свою деятельность к основам сервисной модели.

Агентство демонстрирует такую практику на своем примере. Посетив кабинеты сотрудников департамента, стены в которых прозрачны, Тамара Дуйсенова обратила внимание, что такой подход создает благоприятную атмосферу транспарентности и доверия.

Деятельность сервисного центра «Antıkor Ortalyǵy» при столичном департаменте выстроена в качестве площадки для взаимодействия агентства с общественными организациями и обеспечения эффективной обратной связи с населением.

Гостям продемонстрирован современный механизм приема граждан, в том числе по линии антикор-сопровождения бизнеса «Protecting business and Investments». Сотрудники рассказали и о работе студии брифингов и прямых эфиров «Antikor.Live». Отмечается, что любой желающий может задать вопрос спикерам или обратиться за консультацией.

Говоря об эффективном взаимодействии агентства со столичным акиматом, руководитель проектного офиса Мирас Шекенов осветил ход реализации мероприятий «Астана – адалдық алаңы».

Особый интерес вызвала «Интерактивная карта открытых бюджетов», обеспечивающая возможность общественного контроля в онлайн-режиме за расходованием бюджетных средств госучреждений.

По итогам встречи Тамара Дуйсенова подчеркнула необходимость в открытости и прозрачности госорганов в регионах и их конструктивном сотрудничестве с обществом, при котором жалоба гражданина должна максимально качественно прорабатываться на местах без бюрократических проволочек и вынужденных обращений в центральные госорганы.

Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.



