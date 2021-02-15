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Помощь водителям-дальнобойщикам из Беларуси оказали сотрудники ДЧС Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
15 Февраля 2021, 15:31
Помощь водителям-дальнобойщикам из Беларуси оказали сотрудники ДЧС Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники местного ДЧС спасли из снежного заноса 8 грузовых автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Сообщение о том, что грузовой автотранспорт попал в снежный занос поступило в ДЧС 12 февраля.

«Сотрудники ДЧС, прибывшие ночью к месту заносов со станции Достык, установили, что 8 грузовых автомашин, в салонах которых находились 8 человек, направлявшиеся по направлению к станции Достык, застряли и стоят на 55 км автодороги «Достык-Маканчи», в районе озера Жаланашколь с 11 февраля. Водители от эвакуации отказались, дожидаясь расчистки автодороги», - сообщили в спасательном ведомстве.

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Автодорога «Достык-Маканчи» соединяет станции Достык Алакольского района Алматинской области с селом Маканчи в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области, по ней часто проезжают грузовые автомашины, перевозящие товары из КНР. Дорога не была расчищена от снега, впоследствии чего произошёл затор автотранспорта.

По словам сотрудников ДЧС, на этом участке регулярно бывают неблагоприятные погодные условия, что приводит к снежным заносам на автодороге.

«В целях недопущения несчастных случаев принято решение направить на место спасателей из села Акши на автомашинах. 14 февраля в 05:30, спустя более 12-часовых работ на дороге, спасателями из снежного плена были извлечены 8 дальнобойщиков, пятеро из которых граждане Республики Беларусь. Жертв и пострадавших нет», - рассказали спасатели.


Алматинская область   Транспорт   Беларусь   Погода   МЧС  
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