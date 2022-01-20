Помощь в связи с беспорядками: запрошены списки среди населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах помощи среди погибшего и пострадавшего гражданского населения во время массовых беспорядков рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов проведена работа по списанию займов. Такая же работа будет проведена в отношении гражданских лиц, погибших во время данных событий. В настоящее время заявления от гражданских лиц в Агентство не поступало. Списки запрошены и работа по данным гражданам будет Агентством проводиться совместно с финансовыми институтами», - рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Александр Терентьев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он уточнил, что речь идет о погибших и в том числе пострадавших гражданах во время беспорядков.

Ранее Александр Терентьев сообщил, что всем пострадавшим при беспорядках банки предоставят отсрочку на 3 месяца.

Отметим, что в период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и микрофинансовыми организациями не будет начисляться сумма неустоек, штраф, пени.

В соответствии с поручением, кредиты военнослужащим, погибшим во время беспорядков, подлежат списанию.