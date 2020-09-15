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Помощь в реставрации музея «АЛЖИР» оказали волонтеры

Автор:  
Оксана Матасова
15 Сентября 2020, 20:55
Помощь в реставрации музея «АЛЖИР» оказали волонтеры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области волонтеры помогли в реставрации музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканской единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан».

В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» волонтеры единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» оказали помощь в реставрационных работах в музее «Алжир».

По словам координатора проекта Баглан Серик, одним из важных направлений общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» является привлечение волонтеров к реставрационным работам. Кстати, в рамках проекта они даже проходили специальное обучение.

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«Музей «АЛЖИР» является одним из важных историко-культурных мест нашей страны. В реставрации были задействованы 10 волонтеров общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura». По указанию сотрудников музея волонтеры провели уборку и вытерли пыль с экспонатов. Эти работы помогут в популяризации ручного труда среди молодежи», - отметила председатель единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» Динара Садвакасова.

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«Для меня большая гордость участвовать в реставрационных работах и вносить вклад в восстановление историко-культурного наследия страны. Благодаря общенациональному проекту «Birgemiz: Asyl Mura» мы знакомимся с историко-культурными местами и вносим вклад в их восстановление. Я рад, что принимал участие в реставрационных работах в музее «АЛЖИР». Призываю молодежь к таким благородным делам», - добавил волонтер Магжан Сагынтаев.

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Отметим, что общенациональный проект «Birgemiz: Asyl mura» реализовывается с марта 2020 года для привлечения волонтеров к проектам по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, восстановлению и сохранению памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. За это время в его рамках было реализовано множество различных мероприятий. С июня волонтеры проекта принимают активное участие в изучении историко-культурного наследия. Проект реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

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