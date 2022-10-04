АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Помощь в прохождении тестирования за вознаграждение обещал бывший педагог. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Павлодарской области, ранее работавший педагогом, предлагал пройти национальное квалификационное тестирование другим учителям за определенное вознаграждение. Свои «услуги» он оценивал от 60 до 100 тысяч тенге с каждого.

На сегодня в полицию обратилось 108 обманутых преподавателей.

«Клиентов» подозреваемый находил в чатах преподавателей в Telegram-канале и размещал объявления на сайтах. В чатах он писал, что помогает пройти национальный тест для повышения квалификации педагогов и выдавал людям ложные сертификаты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 28-летний подозреваемый задержан. Он дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Также устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Граждан пострадавших от его противоправных действий просят обратиться в управление полиции Сарыаркинского района департамента города Астаны по адресу: ул. Акбугы, 2 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-10, 71-66-11 либо 102.



