Помощь в легализации авто предлагал мужчина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина обещал алматинцам помочь в легализации иностранных авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Кроме того, 29-летний гражданин А., предлагал свое содействие в получении водительского удостоверения. Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема «помощи».

«По факту мошенничества в нашем подразделении зарегистрировано четыре аналогичных заявлений. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В отношении гражданина А. 1994 года рождения расследуется уголовное дело по ст. 190 УК РК. Сейчас следователи проверяют личность задержанного на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Гражданин А. взят под стражу», – сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.