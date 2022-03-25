Помощь спасателей ВКО понадобилась в непогоду

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области помощь спасателей понадобилась в непогоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В Уланском районе селе Тройницкое мужчине понадобилась экстренная медицинская помощь, так как в регионе бушевала метель, дороги в данном направлении были закрыты. Сотрудники Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО пробились сквозь непогоду до места на высокопроходимой технике «Трекол».

В соседнем селе Каменка пожилой женщине с высоким давлением тоже понадобилась помощь врачей. Спасатели доставили мужчину и пожилую женщину до Центральной районной больницы, находящейся в селе Таврия.

В Кокпектинском районе вблизи села Шубаркайын на трассе в снежном заносе застрял один автомобиль. Водитель обратился за помощью в службу ЧС. На место прибыли сотрудники ПП-51, которые помогли мужчине выбраться из заноса и сопроводили автомобиль с водителем до ближайшего села.

ДЧС ВКО заблаговременно предупреждал граждан о штормовом предупреждении и непогоде, закрытых в регионе трассах.

«Напоминаем гражданам, что не следует игнорировать рекомендации спасателей. Ни в коем случае в метель не покидать населенные пункты. О погодных условиях Вы можете узнать в мобильном приложении «Дармен». При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112», - напомнили в пресс-службе ДЧС ВКО.