Помощь спасателей ВКО понадобилась в непогоду
В Уланском районе селе Тройницкое мужчине понадобилась экстренная медицинская помощь, так как в регионе бушевала метель, дороги в данном направлении были закрыты. Сотрудники Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО пробились сквозь непогоду до места на высокопроходимой технике «Трекол».
В соседнем селе Каменка пожилой женщине с высоким давлением тоже понадобилась помощь врачей. Спасатели доставили мужчину и пожилую женщину до Центральной районной больницы, находящейся в селе Таврия.
В Кокпектинском районе вблизи села Шубаркайын на трассе в снежном заносе застрял один автомобиль. Водитель обратился за помощью в службу ЧС. На место прибыли сотрудники ПП-51, которые помогли мужчине выбраться из заноса и сопроводили автомобиль с водителем до ближайшего села.
ДЧС ВКО заблаговременно предупреждал граждан о штормовом предупреждении и непогоде, закрытых в регионе трассах.
«Напоминаем гражданам, что не следует игнорировать рекомендации спасателей. Ни в коем случае в метель не покидать населенные пункты. О погодных условиях Вы можете узнать в мобильном приложении «Дармен». При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112», - напомнили в пресс-службе ДЧС ВКО.