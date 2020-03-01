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Помощь сиротам и многодетным семьям оказали карагандинские полицейские

1 Марта 2020 16:30
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Помощь сиротам и многодетным семьям оказали карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В День благодарности подразделения Департамента полиции Карагандинской области провели ряд благотворительных акций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В этот праздничный день сотрудники Управления полиции города Жезказган навестили ребятишек детского дома имени Маруы Кулышевой. Шефство над этим образовательным учреждением жезказганские полицейские взяли с самого момента его создания. В течение многих лет сотрудничество между правоохранителями и детьми, оставшимися без родительской опеки, еще больше крепнет.

Накануне каждого праздника ребятишки с нетерпением ждут своих шефов, знают - они обязательно навестят их и каждому вручат подарок. А в преддверии Дня благодарности личный состав УП города Жезказган навел порядок на территории детского учреждения, очистив ее от снега. Руководство детского дома поблагодарило полицейских за неравнодушие к их проблемам и постоянную заботу.


Не оставили без внимания воспитанников местного детского дома и сотрудники отдела полиции города Балхаш. Они навестили детей, вручив каждому ребенку наборы со сладостями.

А вот сотрудники ювенальной полиции Восточного отдела полиции Управления полиции города Темиртау, как правило, наряду с профилактической работой в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, также оказывают им всестороннюю помощь и поддержку.


В праздничный день они навестили многодетную семью, придя с подарками и продуктами. Визит стражей порядка стал настоящим сюрпризом для 33-летней женщины, которая одна воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Она выразила полицейским искреннюю благодарность за проявленную заботу.

Сотрудники побеседовали с детьми, напомнили им правила безопасности в быту, в общественных местах. Ребятам очень важно знать, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях и не растеряться.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Благотворительность, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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