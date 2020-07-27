Помощь районной больнице на 2,2 млн тенге оказали предприниматели Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Благотворительную помощь в виде медицинских аппаратов, защитных изделий и продуктов на сумму 2,2 млн тенге оказали предприниматели Шалкарского района пациентам и медикам центральной районной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе опытных предпринимателей Шалкарского района Мейрамкул Жакыповой, Толеу Нурпеисовой, Гулсары Торжымбаевой была выдвинута идея оказания благотворительной помощи больным, проходящим лечение в Шалкарской районной больнице и нуждающимся малообеспеченным семьям. Идею поддержали другие предприниматели, и скоро она превратилась в марафон акцию «Помощь от предпринимателей Шалкара». Всего было собрано более 2,2 млн тенге.

Предприниматели получили поддержку со стороны районного филиала палаты «Атамекен» и районного отдела предпринимательства. Наши бизнесмены показали, что в трудную минуту всегда готовы прийти на помощь нуждающимся», - рассказал председатель районного филиала палаты «Атамекен» Бакытжан Анапин.

Работу по организованному сбору и закупу оборудования провела директор оздоровительного центра «Соляная шахта Шалкар» Айбану Кожабаева. Также помогли земляки предприниматели, среди них руководитель клиники «Сеним» Марат Тлеуов, который обеспечил бесплатными защитными материалами. Предприниматели фермеры из КХ «Талап», «Ебес», «Дулат» помогли закупить трехканальный аппарат ЭКГ и обеспечили мясом для горячего питания больных и медперсонала.

На собранные средства предприниматели закупили и передали больнице аппараты Бобровского для ИВЛ, медицинские приборы - пульсиксометр, сумки для бригады скорой помощи, антибактерицидное передвижное устройство, шланги для дыхательных путей, трехканальный аппарат ЭКГ, небулайзер, защитные материалы - респираторные маски, одноразовые маски, защитные шлемы и 35 кислородных баллонов.

Кроме того, 12 нуждающимся семьям была оказана помощь в виде мяса.