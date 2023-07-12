Помощь малообеспеченным семьям на оплату комуслуг будет предоставляться в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начиная с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электрической энергии. Мы должны наращивать ее выработку. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электрической энергии. Мы должны наращивать ее выработку, поэтому рост тарифов необходим. А при внедрении принципа «тариф в обмен на инвестиции» мы будем уверены, что прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств. Новая политика будет основываться на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, приняты соответствующие законодательные поправки, нормативные правовые акты.

«Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно. При этом рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей. Этот вопрос проработан. За счет средств местных бюджетов малообеспеченным семьям на оплату коммунальных услуг предоставляется жилищная помощь. Она выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи. Сейчас центральными и местными исполнительными органами проводится большая работа в коммунальном секторе», - добавил Алихан Смаилов.

Было также отмечено, что в течение длительного периода станции, коммунальные предприятия работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались.

«Если это и делалось, то через привлечение заемного капитала, либо за счет государства. В то же время ремонт энергообъектов стал дороже в десятки раз. Произошел значительный рост цен на металлопрокат, трубы, арматуру, подшипники, насосы, электротехническое оборудование и так далее. Из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов. А делать условия их работы более привлекательными предприятия не могли», - пояснил Алихан Смаилов.

Ранее он сообщил, что рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%.